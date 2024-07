Accoltellato al petto a Modena, indaga la Polizia

Un cittadino tunisino di 27 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri a Modena. Portato all'ospedale di Baggiovara, in un primo momento appariva in condizioni critiche, ora risulta fuori pericolo. Il 27enne si è presentato ieri sera in via Costellazioni con una ferita da arma da taglio al petto, mentre l'aggressione sarebbe avvenuta in un sottopasso vicino alla tangenziale Neruda, sempre a Modena.

Sul caso sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato. Al momento ignoti i motivi dell'accoltellamento, ma sono ovviamente in corso le ricerche dell'aggressore.



