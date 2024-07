Siae, il concerto di Harry Styles principale evento 2023 in E-R

Quasi 103mila spettatori per Harry Styles, 80mila per i Pinguini Tattici Nucleari. I due maxi-eventi alla Rcf Arena di Reggio Emilia della stagione 2023 spingono il settore dei concerti della regione, che con i suoi 110 milioni di spesa svetta nella top 5 dei tipi di eventi. Lo si legge nel Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati i dati relativi agli eventi locali e nazionali dello scorso anno.

Sono stati poco meno di 2,8 milioni gli spettatori totali dei grandi eventi musicali, con un biglietto medio da 39,97 euro, 2,29 in più del resto d'Italia. Ma non solo: entrambi gli appuntamenti si aggiudicano anche un posto nella top 20 degli eventi nazionali, classificandosi rispettivamente quarto e tredicesimo in tutta Italia.

Al secondo posto, anche se con quasi la metà degli incassi dai biglietti, i parchi divertimento. Che, comunque, vanno forti, grazie alle esperienze di Italia in miniatura, Aquafan e Mirabilandia, tra le altre. In totale, in Emilia-Romagna sono entrati 3,7 milioni di visitatori per una spesa di quasi 58 milioni e biglietto medio 15,65 euro, 2 in meno del resto d'Italia.

Seguono poco dietro le discoteche, con 3,9 milioni di danzanti e 56 milioni di euro. E, ancora, intrattenimenti musicali (1,9 milioni di spettatori e 30,6 milioni di spesa) e appuntamenti di calcio (2,26 milioni di tifosi per quasi 29 milioni di euro).

Forte anche il settore fiere, che non si classifica tra i più remunerativi ma che fa il botto di presente con le tre giornate di 25-26-27 ottobre di Cibus Tec a Parma, ciascuna delle quali ha accolto più di 61mila partecipanti.



