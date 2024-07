Mahmood in concerto a Bologna, tutto esaurito in prevendita

Dopo aver conquistato i club d'Europa (17 date in dieci Paesi, quasi tutte sold out), Mahmood fa tappa a Bologna con il Summer Tour, che lo vede protagonista di numerosi festival estivi italiani, in attesa della tournée nei palazzetti prevista per ottobre a Milano, Firenze, Roma e Napoli. Appuntamento venerdì 19 luglio al Sequoie Music Park-Parco Caserme Rosse, una data già con il tutto esaurito in prevendita.

La tournée estiva è l'occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo 'Ra Ta Ta', uscito un mese fa, e i brani dell'album 'Nei letti degli altri'. Mahmood, accompagnato dalla sua band - Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera, Elia Pastori alla batteria - e dalle coriste Arya Del Gado e Debora Cesti, propone una scaletta con le sue canzoni più intime come 'Cocktail d'amore' (disco d'oro), 'Nel tuo mare' e 'Stella cadente', fino alle più irriverenti 'Neve sulle Jordan' e 'Personale'. Non mancheranno i successi meno recenti, che con un tuffo nel passato regalano nuovi arrangiamenti di 'Inuyasha', 'Brividi', 'Rapide' e molti altri, oltre alle attese 'Soldi' e 'Tuta Gold', quest'ultimo il singolo più venduto del 2024, recentemente certificato 'Quadruplo disco di Platino' e con oltre 265 milioni di stream globali su tutte le piattaforme.

Mahmood conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d'oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d'oro all'estero ed ha oltre 3,5 miliardi di stream totali all'attivo.



