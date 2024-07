Punto da insetti, 64enne muore per choc anafilattico

BOLOGNA, 16 LUG - Era al campo sportivo Veronese, in via Salvador Allende a Casalecchio di Reno, quando è stato punto da alcuni insetti: un dirigente sportivo di 64 anni di una squadra di calcio dilettantistica è andato in choc anafilattico ed è morto. È successo questo pomeriggio, intorno alle 15.45.

Inutili i tentativi di rianimarlo dello staff e del personale del club, tra cui la moglie, e delle persone presenti nella struttura. Non sono servite nemmeno le cure del personale del 118, arrivato in pochissimo tempo, e del cardiologo presente a bordo dell'automedica. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare.

