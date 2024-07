Caso Pierina: Dassilva condotto in Questura

Poco prima delle 11 di questa mattina, Louis Dassilva, unico indagato e destinatario di una misura cautelare in carcere per l'omicidio di Pierina Paganelli, è stato portato in Questura dalla Squadra Mobile di Rimini e poi probabilmente sarà trasferito nel carcere dei Casetti. Prima che il 34enne venisse trasportato dalla Polizia in Questura sono scesi in garage - dove è stata uccisa Pierina e da dove sono uscite le auto della Polizia con l'indagato - anche la moglie Valeria Bartolucci e l'avvocato Riario Fabbri.



