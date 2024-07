Pellegrino aggredito in un ostello, denunciato il responsabile

Un ospite di un ostello parrocchiale nel centro di Fornovo Taro (Parma) dove sostano pellegrini della via Francigena, venerdì è stato aggredito da un rapinatore. Dopo le indagini, i carabinieri hanno identificato e denunciato il presunto responsabile.

Dopo essere entrato nel bar del circolo collegato con l'ostello, rubando alcuni generi alimentari di scarso valore, l'uomo si è imbattuto nel pellegrino, la cui unica colpa era trovarsi nello stesso corridoio scelto dal rapinatore per fuggire. Quest'ultimo lo ha colpito con un oggetto contundente per poi scappare. Il ferito è stato soccorso da un altro ospite, che ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento dei carabinieri.

Grazie ad alcune testimonianze il presunto responsabile è stato individuato e denunciato per rapina e lesioni aggravate un giovane residente in provincia.



