Aeb (gruppo A2a) acquisisce un impianto fotovoltaico da 2B

Aeb, società del gruppo A2a, ha sottoscritto l'accordo per l'acquisizione del 100% di un impianto fotovoltaico a Faenza (Ravenna) detenuto da 2B, società che ha ottenuto l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Terminata la realizzazione, l'infrastruttura avrà una capacità installata pari a 7,6 Mw e produrrà oltre 11 Gwh annui, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di oltre 3.500 famiglie ed eviterà l'emissione in atmosfera di circa 1.880 tonnellate di CO2 all'anno.

L'accordo si inserisce nel quadro del piano industriale 2024-2035 di Aeb (Gruppo A2A), che prevede 497 milioni di investimenti per contribuire alla transizione energetica del Paese.

"La realizzazione della nuova infrastruttura consentirà di mettere a disposizione energia green, contribuendo al percorso di decarbonizzazione della nostra azienda e del nostro Paese", afferma Massimiliano Riva, presidente del consiglio di amministrazione di Aeb. "In questo contesto - aggiunge - la collaborazione industriale con A2a ci permette di generare nuovo valore, mettendo in campo un know-how fondamentale per contribuire allo sviluppo sostenibile e per fare di Aeb un player nazionale nelle rinnovabili".

I lavori di realizzazione dell'impianto, avviati nel mese di luglio 2024, saranno completati entro il secondo trimestre del prossimo anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA