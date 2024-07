Separazione carriere, avvocati, magistrati e politici a confronto

Le voci dell'avvocatura, della magistratura e della politica, insieme allo stesso tavolo per cercare di offrire una prospettiva quanto più plurale e completa dei diversi punti di vista, delle prospettive e delle proposte su un tema importante e complesso come la riforma dell'ordinamento giudiziario e la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti. Succederà lunedì a Bologna, alla Fondazione forense bolognese, palazzo Bevilacqua (via d'Azeglio 33, dalle 15 alle 18).

L'argomento è divenuto centrale nel dibattito politico e pubblico per la dichiarata volontà del Governo di avviare un progetto di riforma, già in fase di discussione nelle competenti commissioni parlamentari. L'iniziativa è organizzata da Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna, con la collaborazione della Fondazione forense bolognese: interverranno Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, Rocco Maruotti, componente del Comitato direttivo centrale dell'Anm, Lucia Musti, Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, il Gaetano Bono, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, Ernesto Carbone e Enrico Aimi, componenti laici del Csm, e gli avvocati Francesco Antonio Maisano ed Ettore Grenci, Consiglieri dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

Al termine degli interventi programmati è previsto uno spazio aperto al dibattito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA