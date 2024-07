Intesa Sanpaolo supporta Tper per la mobilità sostenibile

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, ha sottoscritto un finanziamento green di circa 11 milioni di euro in favore di Tper, azienda del territorio emiliano-romagnolo che opera nel trasporto pubblico di persone.

L'operazione servirà all'acquisto di ulteriori mezzi totalmente elettrici utilizzati per il servizio di sharing offerto dalla Società con il marchio 'Corrente' e attivo sul territorio di Bologna, Ferrara, Imola e in altre aree di interesse della società (come il polo universitario UniCal di Cosenza e Rende). Si tratta di circa 560 tra veicoli elettrici ed escooter. Corrente oggi conta circa 90mila utenti e ha una delle flotte elettriche tra le più rilevanti per dimensioni a livello europeo. Per Intesa Sanpaolo l'operazione è stata strutturata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo.

"Dal 2018 abbiamo creduto nella mobilità condivisa come naturale complemento al trasporto pubblico che è la nostra attività principale", spiega Fabio Teti, direttore amministrazione e finanza di Tper e responsabile del progetto Corrente.

"Questo finanziamento sostiene concretamente l'impegno di un operatore di eccellenza come Tper per lo sviluppo della mobilità sostenibile", evidenzia Andrea Salvati, della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.



