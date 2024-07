Autonomia: l'Emilia-Romagna approva due delibere per il referendum

BOLOGNA, 10 LUG - L'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna le due delibere sulla richiesta di referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata. I voti in mattinata al culmine di una discussione maratona durata quasi 24 ore, alla quale ha partecipato anche il presidente di Regione Stefano Bonaccini. Per entrambe a favore si sono espressi la maggioranza (Pd, Europa verde, AVS e Iv) e il M5s, mentre il centrodestra ha votato contro.

La prima delibera, per l'abrogazione totale, ha avuto il via libera per prima. I voti a favore sono stati 28, i contrari 13. Poco dopo semaforo verde alla seconda delibera, quella sulla richiesta di referendum per l'abrogazione parziale. I voti a favore sono stati 27, i contrari 15.

