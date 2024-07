Pooh a Ferrara, oltre cinquemila persone in piazza Ariostea

Piazza Ariostea a Ferrara si è trasformata ieri sera in un teatro a cielo aperto per ospitare il concerto dei Pooh, di fronte a una platea di oltre cinquemila appassionati. "In questa città non si viene solo per visitarla, ma anche per emozionarsi", ha detto Roby Facchinetti dal palco, dedicando la serata "ai nostri due poeti, Valerio Negrini e Stefano D'Orazio". Al suo annuncio, la folla si è alzata in piedi, tributando un lungo applauso.

"Ciao Ferrara, città amica, quanta storia dei Pooh è passata da qui", ha aggiunto Dodi Battaglia. "Io mi sento a casa, mio papà è nato a Ferrara. Ci hanno proposto di prolungare questo tour nelle piazze più belle d'Italia e noi abbiamo detto sì all'istante". Il concerto ha confermato ancora una volta l'intramontabile fascino dei Pooh e la loro capacità di unire diverse generazioni sotto il segno della buona musica.

Il Ferrara Summer Festival prosegue giovedì 11 luglio con i CCCP-Fedeli alla linea nell'ambito del tour "In FEDELTÀ la LINEA c'è", sempre in piazza Ariostea, alle 22. Ad aprire la serata saranno i Gaznevada alle 19, seguiti dal concerto di Vasco Brondi alle 20:40.



