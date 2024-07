L'indie-pop canadese degli Alvvays approda a Bologna

Gli Alvvays, band indie-pop canadese guidata da Molly Rankin, saranno in concerto domani, 10 luglio, al Bonsai Garden di Bologna. Dalla provincia ai Grammy Awards, fino alla cima delle classifiche internazionali, è questa la storia del quintetto che nel 2014, con l'album d'esordio omonimo, ha raggiunto la vetta delle classifiche dei college americani. L'ultimo disco, "Blue Rev", è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico: rilasciato nel 2022 e prodotto da Shawn Everett, è un viaggio sonoro che esplora temi come l'amore, la nostalgia e la crescita personale. Quattordici canzoni ne fanno l'album più lungo della band, ma anche il più ricco dal punto di vista armonico e, da quello delle liriche, il più provocatorio.

Ad aprire il concerto sarà il quartetto svedese Girl Scout, che ha fatto parlare parecchio di sé negli ultimi due anni: dalle prime timide recensioni nel 2022, alla rivelazione sul mercato americano 2023 e la partecipazine al SXSW Festival di Austin, Texas, la band si è imposta con un genere musicale che strizza l'occhio allo shoegaze, ma si inserisce in un mondo indefinito tra Beatles e il Jazz. Paragonati ai Breeders e a Snail Mail, i Girl Scout - con due Ep all'attivo - si sono formati durante il lockdown, condividendo una passione per Stranger Things e i Big Thief.



