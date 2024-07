Frontale tra moto e camion, morto un 17enne nel Ravennate

Un motociclista di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 7.30 a Casola Valsenio, nel Ravennate. A quell'ora il ragazzo, forse dopo avere perso il controllo del suo mezzo in corrispondenza di una curva, si è scontrato con un camion che stava procedendo in direzione opposta venendo sbalzato sull'asfalto. Sul posto, gli operatori del 118 ma per il giovane non c'era ormai più niente da fare. Anche la polizia locale è intervenuta, per i rilevi del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA