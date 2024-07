'FU ME Festival', creare memorie per costruire futuri

Si sdoppia nel tempo e negli spazi e torna ad animare Cesena dal 19 al 28 luglio 'FU ME Festival', acronimo di 'FUture MEmorie: creare memorie per costruire futuri', un progetto di Alchemico Tre che arriva alla quinta edizione, realizzata con il contributo del Comune di Cesena, della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio della Romagna e con il sostegno di Gruppo Hera, Bcc Romagnolo, Coop Alleanza 3.0, Romagna Iniziative. Due settimane rivolte al contemporaneo, con 18 eventi tra incontri, performance, spettacoli e concerti allestiti tra il Chiostro di San Francesco (dal 19 al 21 luglio) e il Parco della Settecentesca Villa Carducci (dal 25 al 28).

Il titolo di questa edizione del festival è 'In Viaggio'.

"Esploreremo e conosceremo popoli, usanze, musiche, culture, come viaggiatori del tempo e dello spazio", anticipa il direttore artistico Michele Di Giacomo. "Ma al tempo stesso - aggiunge - capiremo cosa significhi essere in viaggio: da una nazione a un'altra, da una lingua all'altra, da una casa a un'altra. Un volo d'alto, senza muri e frontiere tramite spettacoli, musica, letture, incontri. Perché dall'alto non si vedono i confini del mondo".

Il cartellone degli artisti comprende Cecilia Sala, Orchestra Multietnica di Arezzo e Paolo Benvegnù, Mario Perrotta, Enrico Malatesta e Chiara Pavolucci, Enrico Baraldi, Teatro delle Albe e Ker Theatre Mandiaye N'Diaye, Fanfara Station, Alberto Boubakar Malanchino e Girolamo Lucania, Davide Enia.



