Rock al Ferrara Summer Festival con la band Usa Extreme

Una serata all'insegna del rock internazionale al Ferrara Summer Festival: in piazza Ariostea è salita sul palco la band americana Extreme, per la prima e unica data italiana del tour, contraddistinta da ritmi iconici. Molti gli appassionati di rock provenienti non solo dall'Italia, ma anche dall'estero, con fan giunti perfino dall'America. La serata è stata aperta dalle esibizioni di due band svedesi, Eclipse e H.A.T.E.

Prossimo appuntamento questa sera, venerdì, sempre in piazza Ariostea in occasione della 'Notte Rosa di Ferrara', con un evento che racchiude i migliori format musicali in circolazione: 'Lacrima Party', 'Mai dire Goku', 'La vita a 30 anni', 'We Love 2000' e 'Tachicardia Party'. La rassegna prosegue sabato con Tedua e domenica con Calcutta.



