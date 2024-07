Incidente fra mezzi pesanti in A14, tratto chiuso in Romagna

BOLOGNA, 02 LUG - È stato chiuso il tratto Valle Rubicone-Cesena sull'Autostrada A14 Bologna-Taranto a causa di un incidente accaduto nel pomeriggio tra due mezzi pesanti al chilometro 105, corsia Nord. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16.30 con due squadre del distaccamento cesenate - con autobotte e autogru di Forlì e un'ulteriore squadra da Rimini. Complesso il lavoro per per arginare le fiamme che hanno coinvolto uno dei due mezzi e per soccorrere gli occupanti.

La chiusura del tratto è stata necessaria proprio per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche Polizia stradale, 118 e personale di società Autostrade.

