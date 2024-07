Vinicio Capossela inaugura il 4 luglio Entroterre Festival

I Giardini della Rocca di Bertinoro, nel forlivese, ospiteranno il 4 luglio alle 21.30 il cantautore Vinicio Capossela con il suo ultimo progetto Altri Tasti. Canzoni urgenti con band, primo appuntamento della nona edizione di Entroterre Festival, la manifestazione diffusa ideata e organizzata da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani. La location dei Giardini della Rocca di Bertinoro da quest'anno ha una nuova capienza di 1200 posti, di cui 300 a sedere e 900 posti in piedi sul prato.

Prosecuzione dei "Concerti urgenti" dei mesi trascorsi, "Canzoni urgenti con band" è il tentativo del cantautore, poeta e scrittore di dare risposta a nuove e attuali necessità, per ricomporre, attraverso la parola e la musica, i pezzi di un mondo andato in frantumi, e rialzarsi. Canzoni urgenti con band fa parte del tour Altri Tasti, una serie di speciali concerti estivi con formazioni e repertori differenti che in Emilia-Romagna farà tappa il 6 luglio anche al parco di Monte Sole - Il Poggiolo, a Marzabotto.

"Se con il tour autunnale Con i tasti che ci abbiamo, che ha portato in teatro le mie prime Tredici canzoni urgenti, toccare certi tasti è sembrato necessario per rispondere ad urgenze che l'attualità imponeva - spiega Vinicio Capossela - tanto più necessario sarà toccare Altri tasti ora che quelle criticità non si sono diradate e che nuove urgenze sembrano aggiungersi alle vecchie, adombrando anche l'orizzonte estivo. Altri tasti vuole perciò continuare a dare risalto pubblico alla parola, e con le parole e la musica comporre un concerto che tessa le schegge di un mondo che sembra andato in pezzi". In scaletta, oltre alle canzoni urgenti, trovano spazio brani dal disco Camera a sud nell'anniversario del suo trentennale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA