Il Volo è partito da Cattolica con il tour 'Tutti per uno'

Due ore serrate di concerto e quasi sold out ieri sera all'Arena della Regina di Cattolica (Rimini) per Il Volo, che dopo l'anteprima di circa tre settimane fa alle Terme di Caracalla, a Roma, ha proposto la prima data di 'Tutti per uno-Capolavoro', il tour estivo prodotto da Friends & Partners. Durante il live Il Volo presenta i brani dell'album 'Ad Astra' - il primo di inediti, che riflette l'evoluzione personale e artistica del trio - insieme a grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo.

Il Volo porta avanti in musica i festeggiamenti di un anno importante: il 2024 rappresenta i 15 anni di carriera ed è iniziato a febbraio con il successo di 'Capolavoro', il brano - certificato Disco D'Oro - presentato alla 74/a edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all'Arena di Verona con 'Tutti Per Uno' (un progetto di Michele Torpedine), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti su Canale 5.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno poi protagonisti in autunno di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 saranno negli Usa, in Canada e in America Latina, mentre a gennaio toccheranno i palazzetti di Milano, Bologna, Torino e Roma. Sul palco di Cattolica i tre artisti, assieme o singolarmente, hanno presentato un nutrito gruppo di brani evergreen, da 'My way' di Frank Sinatra a 'La cura' di Franco Battiato, da 'Caruso' di Lucio Dalla a un paio di pezzi storici dei Queen cone 'Show must go on' e 'Who wants to live forever', dalla struggente 'Hallelujah' di Leonard Cohen al bis con 'Grande amore', là dove tutto cominciò.



