Concerto per violino e pianoforte al Teatro 1763 di Bologna

La ricca programmazione del Teatro 1763 di Villa Mazzacorati di Bologna, ad ingresso gratuito con donazione facoltativa, propone per l'1 luglio alle 21, all'interno della rassegna Passione in Musica, una locandina che dal settecento di Pergolesi arriva fino al Novecento con Ottorino Respighi: la classe di violino del Conservatorio Martini di Bologna ha preparato, infatti, un concerto che mette in risalto l'evoluzione dello strumento attraverso i secoli.

Un dialogo tra violino e pianoforte che farà ascoltare il raro Concerto per violino di Giovanni Battista Pergolesi, un compositore conosciuto soprattutto per il suo celeberrimo Stabat Mater e per alcune opere, ma anche valente violinista. Il concerto fu composto a Napoli intorno al 1730. Il programma prosegue poi con l'Andantino Op. 1 del violinista, direttore d'orchestra e compositore ungherese Joseph Joachim, grande amico di Johannes Brahms. L'Andantino Op. 1 è un brano composto nel 1848.

E ancora, i Sei pezzi per violino e pianoforte del compositore bolognese Ottorino Respighi, brani composti nel 1901 proiettano il loro autore in una dimensione cameristica entro la quale, specie in anni giovanili, egli si mosse spesso e volentieri, dando spazio importante alla produzione per violino.

In chiusura di programma, la Danse Macabre di Camille Saint-Saëns proposta in una trascrizione per orchestra di violini realizzata da Enrico Orlandi, docente del Conservatorio bolognese. La Danza Macabra Op. 40 è un breve poema sinfonico di circa 7/8 minuti composto nel 1874: nacque come Chanson e solo successivamente fu strumentata.



