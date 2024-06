Torna Festival del Pensare Contemporaneo, 'Vivere la meraviglia'

Un viaggio emozionale e cognitivo attraverso i sentimenti più profondi che animano l'esperienza umana: torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo per la sua seconda edizione dal 19 al 23 settembre. Incontri dialogici, interviste, lezioni pratiche di pensiero e concerti filosofici diffusi sul tema 'Vivere la meraviglia. Tra stupore e spavento'. È un'iniziativa di Rete Cultura Piacenza. Come per la prima edizione il curatore sarà Alessandro Fusacchia, affiancato dal direttore filosofico Andrea Colamedici.

Tra i tanti ospiti, l'astronauta Samantha Cristoforetti, il vicepremier sloveno Luka Mesec, lo scrittore Paolo Giordano con FontanaMix Ensemble, lo scrittore, filologo e traduttore Björn Larsson, lo scienziato e divulgatore Stefano Mancuso, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, lo scrittore e divulgatore scientifico Ananyo Bhattacharya, la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Daria Bignardi, il solista del Royal Ballet di Londra Giacomo Rovero, la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini, lo scrittore e consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica Giovanni Grasso, la storica, autrice e conduttrice televisiva Michela Ponzani, il pittore e scultore Nicola Samorì, la glaciologa Heïdi Sevestre, i diplomatici Piero Benassi e Fernando Gentilini, la sociologa di fama internazionale Judy Wajcman, il traduttore e scrittore Paolo Nori, la scrittrice e matematica Chiara Valerio, l'ex ministro e co-fondatore di ASviS Enrico Giovannini, il co-fondatore di Arduino Massimo Banzi, la cantautrice, attrice e regista Margherita Vicario, il fisico sperimentale tra gli scopritori delle onde gravitazionali e presidente della Commissione Grandi Rischi Eugenio Coccia, il giornalista e scrittore Michele Masneri, una tra le voci europee più importanti sulla Libia Mary Fitzgerald, lo scrittore Paolo Di Paolo, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, la sociolinguista Vera Gheno, la vice-presidente della "Commission nationale du débat public" istituita dal presidente francese Macron Ilaria Casillo, il presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, la scrittrice best-seller Francesca Cavallo, l'ex presidente della Camera Luciano Violante, l'economista Stefano Zamagni, la reporter e documentarista Laura Silvia Battaglia, il rapper, cantautore e produttore Dargen D'Amico, il gruppo musicale La Rappresentante di Lista.



