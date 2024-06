La spiaggia di Rimini attende il Tour, gialle anche le piadine

RIMINI, 29 GIU - Nastri gialli sui tradizionali risciò a pedali per i turisti, bandiere gialle sugli alberghi e gli stabilimenti balneari, tra tricolori italiani e francesi, giallo anche l'impasto della piadina in qualche chiosco. Rimini si prepara allo storico arrivo della prima tappa del Tour de France con un lungomare dove centinaia di bagnanti arrivati in spiaggia in un caldo sabato di fine giugno si mescolano con cicloamatori da tutta Italia, per assistere al primo arrivo della corsa di ciclismo più importante del mondo.

