Scompare da una clinica e muore, disposta l'autopsia

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, contro ignoti, e ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte di Carlo Stanzani, il 79enne scomparso il 14 giugno da una clinica della periferia di Bologna dove era ricoverato e ritrovato morto il 17 giugno nei pressi della stessa struttura. I familiari, assistiti dall'avvocato Barbara Iannuccelli, avevano presentato denuncia per abbandono di incapace aggravato dalla morte della persona. L'anziano soffriva di demenza senile.

Il pm Andrea De Feis ha conferito in mattinata l'incarico ad un consulente medico legale per eseguire gli esami sulla salma.





