Investito da un'auto, morto un 75enne a Reggio Emilia

Un 75enne è morto nella tarda serata di ieri dopo essere stato investito in mattinata da un'auto a Reggio Emilia. L'uomo stava attraversando la strada in via Brigata Reggio, nella prima periferia del capoluogo quando all'improvviso è stato travolto da una Volkswagen Tiguan condotta da una 64enne che non avrebbe visto il pedone e lo ha centrato in pieno. La vittima è stata sbalzata a terra dopo il violento impatto.

La donna ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivate un'automedica con l'ambulanza che ha trasportato l'uomo all'Arcispedale Santa Maria Nuova dov'è giunto in condizioni gravissime. Poco dopo le 21 è stato constatato il decesso nel reparto di Rianimazione.

La polizia municipale reggiana sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità.

Il sostituto procuratore della Procura di Reggio Emilia Stefano Finocchiaro ha aperto di prassi un'inchiesta per omicidio stradale, accusa della quale dovrà rispondere la 64enne.



