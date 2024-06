Morgan, 'sarò il direttore artistico di Villa Verdi'

"Sarò il direttore artistico di Villa Verdi e ne farò un luogo di apprendimento e di cultura, oltre che una casa museo. Sono stato incaricato dal ministro Sangiuliano". A rivelarlo il cantante Morgan ospite della rassegna 'Dedalo', in corso in questi giorni a Parma.

L'ex leader dei Bluvertigo assume l'incarico dopo l'atto di esproprio con cui lo Stato ha acquistato il bene dagli eredi che erano pronti a metterla all'asta. La villa a Sant'Agata di Villanova sull'Arda (Piacenza) diventerà, secondo Morgan, "un parco culturale. Per l'inaugurazione ho in mente di realizzare uno spettacolo all'esterno per comunicare al pubblico i nuovi progetti". Fra questi "recuperare tutti i vestiti di Giuseppe Verdi e fare una bella costumeria, oltre a realizzare un archivio digitale con tutti i suoi libri, i suoi manoscritti e spartiti".



