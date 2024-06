La Via della Lana e della Seta festeggia il sesto compleanno

Torna il 29 e 30 giugno, sul crinale tra Emilia e Toscana, l'evento che celebra il sesto compleanno della Via della Lana e della Seta, il cammino che collega Bologna a Prato. Due giorni dedicati all'outdoor, con un occhio di riguardo anche per le prelibatezze culinarie del territorio, gli spettacoli musicali della rassegna 'Crinali', laboratori per bambini, visite guidate e mostre artistiche. Si comincia sabato 29 giugno da Castiglione dei Pepoli con l'ormai "classica" passeggiata guidata dall'ideatore della Via della Lana e della Seta, Vito Paticchia, e sul Lago Brasimone concerto di Maurizio Geri e Claudio Carboni. Parallelamente si parte da Montepiano con il Gruppo del circolo Arci I Risorti, per incontrarsi a Castiglione in un abbraccio tra camminatori emiliani e toscani intorno alle 16, momento ufficiale dell'inaugurazione della Festa. E alle 19 apertura delle cucine.

Per gli appassionati di musica, dalle 18 e per tutta la serata di sabato ci saranno i Funk Off, prima funky marchin' band italiana, in parata per le vie di Castiglione dei Pepoli, mentre a Montepiano partirà una passeggiata serale verso la storica festa medievale di Luciana, con rientro in notturna. Sul versante toscano, domenica 30 giugno è imperdibile l'esperienza della "Sound Walk", passeggiata "sensoriale", dove immergere i piedi nelle acque del fiume e ascoltare suoni e musiche nella natura accompagnati dal musicista e sound designer Stefano Zorzanello fino al concerto di In Continuità Quartet. Sempre domenica, per la concomitanza con il Tour de France, ci sarà la possibilità di raggiungere la festa con il City Red Bus, in partenza dalla stazione di Bologna alle 8.45, che poi fornirà un servizio di navetta gratuita tra Castiglione e Montepiano.





