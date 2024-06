'A voice for Europe' e 'Gran Galà dei Festival' a Ferrara

Si terranno dall'1 al 5 luglio nella Sala Estense di Ferrara i casting per i contest 'A Voice for Europe-La voce per l'Europa-Italia' e 'Gran Galà dei Festival'. E sabato 6 luglio sarà consegnato per la prima volta il 'Premio Corona D'Oro' al giornalista che ha scritto il migliore articolo per la critica musicale e cinematografica e il 'Film Videoclip Award Italia'.

Tra gli ospiti della serata il regista Giorgio Verdelli (sarà proiettata una clip del suo ultimo film dedicato a Enzo Jannacci, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e candidato ai David di Donatello) e il cantautore bolognese Andrea Mingardi.

'A Voice for Europe' si rivolge a coloro che si esibiscono dal vivo e a coloro che si esibiscono su base. Le semifinali si terranno il 6 luglio: i migliori 30 concorrenti (15 per ciascuna categoria) si sfideranno per accedere alla finale del 30 agosto in Piazza Castello. Stessa sede e stessa data per la finale del 'Gran Gala dei Festival, contest dedicato alla danza e agli strumentisti. Le selezioni si terranno alla Sala Estense e la finale prevede la partecipazione di tre finalisti per categoria.

Il Premio Corona D'Oro celebra i giornalisti del mondo dello spettacolo con un riconoscimento che è indipendente dal mezzo di comunicazione utilizzato, come televisione, carta stampata, radio, web. Il Film VideoClip Award, alla seconda edizione, celebra l'eccellenza e la creatività nel campo del cinema e della musica, con premi al Miglior Film-Videoclip e al Miglior Regista.



