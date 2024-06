Torna l'Almanacco del ciclismo, tutti i numeri del pedale

BOLOGNA, 24 GIU - Nato nel 1992, è considerato una 'Bibbia del pedale': l'Almanacco del ciclismo arriva alla 33esima edizione (29a realizzata da Gianni Marchesini Edizioni).

Dopo il fondatore Lamberto Righi e dopo Davide Cassani, si continua col nuovo autore Pier Augusto Stagi, fondatore di Tuttobici e direttore di Tuttobiciweb, il sito di ciclismo più seguito in Italia e fra i primi al mondo.

Nell'anno della storica partenza del Tour de France dall'Italia, l'Almanacco (432 pagine, 39 euro) si presenta con copertina gialla e prosegue nel suo cammino di conservazione della memoria, contando sugli apporti di Beppe Conti, Roberto Ronchi, Danilo Viganò, Gian Luca Giardini, e Bruno Sueri. E con il supporto di Geo Edizioni, di Carlo Fontanelli.

Nel volume 2024 si trovano i risultati 2023 di tutte le corse su strada, in linea e a tappe, italiane ed estere, dai pro agli allievi, uomini e donne, di ciclocross e mountain bike, e delle gare su pista. Oltre 3.000 schede con la carriera di tutti i protagonisti (World Tour e Professional Teams, e biografie con vittorie dei Continental Teams) dilettanti e donne in attività nella stagione 2024, l'elenco dei neo professionisti, i trasferimenti. E poi i calendari dalle gare WorldTour ai Mondiali, fino alle categorie minori; tutte le squadre, i gruppi dilettantistici; gli albi d'oro completi di tutte le corse su strada, in linea e a tappe di ciclocross, pista, e Olimpiadi, dai professionisti agli allievi; le schede anno per anno, tappa per tappa di Giro, Tour e Vuelta, con statistiche e curiosità.

E ancora, le elaborazioni statistiche legate a vincitori e primatisti, i record, le classifiche, le pagine azzurre dedicate ai risultati delle rappresentative nazionali, le pagine della memoria in cui si rievocano i fatti importanti del passato.

Perché il ciclismo vive anche della memoria della sua storia.

