Lepore, serve legge regionale per limitare affitti turistici

Inserire nel programma del centrosinistra delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna una proposta di legge sulla limitazione degli affitti turistici brevi. E' la proposta del sindaco di Bologna Matteo Lepore, lanciata dopo l'iniziativa di Barcellona che dal 2028 non rinnoverà le licenze agli oltre 10mila appartamenti che vengono affittati a breve termine. "Una proposta di legge - dice Lepore - che faccia da apripista a livello nazionale, per regolamentare in modo rigoroso questo fenomeno e affidare ai sindaci poteri relativi".

"Sebbene in Italia non sia possibile assumere una misura come quella di Barcellona con la decisione di un solo Comune - dice Lepore - personalmente ne condivido lo spirito. Da alcuni anni, Bologna propone al Parlamento e ai vari governi che si sono succeduti, di introdurre una limitazione agli affitti brevi nelle città per fermarne l'uso eccessivo e distorto che mette a rischio la coesione sociale delle nostre comunità. Senza successo, anzi peggio. Per quanto ci riguarda siamo in contatto e continueremo a confrontarci con le altre città italiane e Barcellona, insieme alla quale da tempo elaboriamo progetti e iniziative volte ad affermare il diritto all'abitare in Europa".





