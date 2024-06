Giunta sotto protezione a Bologna dopo le minacce di morte

Dopo le minacce all'assessore ai lavori pubblici Simone Borsari, seguite agli scontri in un cantiere per la costruzione della prima linea del tram e di una pista ciclabile parallela, la prefettura ha disposto una prima forma di protezione, una vigilanza radiocollegata sotto casa dei diretti interessati e in Comune.

"Non sottovalutiamo nulla - ha detto al Corriere di Bologna il prefetto Attilio Visconti - tutto ciò che allarma gli amministratori richiese il nostro intervento con misure più o meno stringenti. Approfondiremo l'entità e la gravità delle minacce al prossimo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Stiamo seguendo l'evoluzione di questa protesta fin dall'inizio e siamo in stretta sintonia con il sindaco e il questore. Per il momento abbiamo adottato le misure richieste dall'entità del rischio, ma siamo pronti a rimodularle: valuteremo se sono sufficienti o se vanno aumentate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA