Bonaccini incontra gli emiliano-romagnoli a New York

Un ponte tra l'Emilia-Romagna e New York: prosegue con l'appuntamento dedicato ai rappresentanti della comunità emiliano-romagnola nella Grande Mela la missione istituzionale della Regione guidata dal presidente Stefano Bonaccini, con la partecipazione dell'assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Alessio Mammi.

Ieri la nuova tappa (alle 12.30, ora locale) con protagonisti gli emiliano-romagnoli residenti a New York, prima di entrare nel vivo del Summer Fancy Food, la più grande manifestazione dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore.

"Un incontro importante - hanno commentato Bonaccini e Mammi - per ribadire il forte legame che abbiamo con le comunità degli emiliano-romagnoli dentro e fuori dai confini nazionali.

Comunità di persone che oltre a valorizzare la nostra regione attraverso il loro lavoro, l'ingegno e le competenze, svolgono un ruolo prezioso di collegamento tra il nostro territorio e l'estero. E questo è ancora più rilevante in un'area, come quella newyorkese, all'avanguardia in tanti ambiti economici".

A New York ci sono cinque associazioni iscritte all'elenco della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, l'organo consultivo regionale che cura le relazioni con i concittadini all'estero: Associazione Berceto Foundation, Associazione The Valtarese Foundation, Family Community Club di Mutuo Soccorso inc., la Lega parmigiana "Vittorio Bottego" inc. e la Società Val trebbia e Val Nure inc., con radici in provincia di Piacenza. Storicamente, infatti, le comunità di emiliano-romagnoli di New York sono costituite soprattutto da persone che provengono dall'Appennino parmense e piacentino, ma non mancano, soprattutto nell'emigrazione più recente, storie di giovani.

Le associazioni sono impegnate nell'organizzare eventi e attività legate alla regione di origine, soprattutto in campo culturale ed enogastronomico.



