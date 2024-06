Ballottaggi: in E-R alle 19 affluenza al 32,14%

Nei nove Comuni chiamati al ballottaggio in Emilia-Romagna alle 19 ha votato il 32,14%. Non sono possoibili raffronti precisi con il primo turno, perché due settimane fa si votò di sabato e di domenica. Alla seconda rilevazione (quella di domenica alle 12) aveva votato il 35,37%.

Non è un dato particolarmente alto, ma è comunque superiore di circa quattro punti alla media nazionale. In Emilia-Romagna sono chiamati al voto circa 120mila elettori.

Si vota a Casalecchio di Reno (25,57% l'affluenza alle 19), Pianoro (35,41%), Castel Maggiore (33,96%), Nonantola (28,67%), Mirandola (34,39%), Copparo (34,44%), Savignano sul Rubicone (33,20%), Tresignana (43,77%) e Zerba (34,75%).



