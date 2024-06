Wim Wenders, il cinema aiuta il contatto con l'umanità

"Questa edizione del Cinema Ritrovato presenta molti film che possono aiutare le persone a riconnettersi con la storia propria o con la memoria del proprio Paese, una cosa propria del cinema, perché il cinema aiuta le persone a prendere contatto con l'umanità e con le proprie responsabilità". Parola di Wim Wenders che torna a Bologna per presentare il restauro del suo 'Paris Texas', ma anche per dare sfogo alla sua fame di cinefilo: presenterà infatti sette film ("ma ci ha inviato una lista con altri nove film che avrebbe voluto presentare", ha ricordato il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli) che saranno proiettati in questi giorni.

"Se le Torri rimarranno in piedi potrei fare un film su Bologna - ha detto il 78enne regista tedesco - amo moltissimo Bologna per tre punti per me fondamentali: c'è una delle migliori gelaterie, uno dei migliori ristoranti che io abbia mai provato, e un negozio di dischi assolutamente fantastico".

E poi per il 'Cinema Ritrovato' e il suo schermo di piazza Maggiore. "Sono dispiaciuto per essermi perso 36 anni di Cinema Ritrovato a Bologna, ma prometto che d'ora in avanti sarò sempre qui", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA