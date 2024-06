Ultimo eroe della Raf incontra la figlia della bimba che lo salvò

Un caccia da guerra della Raf, l'aviazione britannica, venne abbattuto nell'aprile del 1945 nei cieli sopra la campagna ferrarese. John 'Paddy' Hemingway, pilota irlandese, ne uscì malconcio, ma vivo.

Trovò accoglienza in un cascinale di contadini a Coccanile di Cooparo e una bimba di nove anni lo aiutò ad attraversare il fronte e mettersi a riparo dai tedeschi che si stavano ritirando, visto che la guerra stava per finire. Quasi ottant'anni dopo ha cercato, attraverso un appello lanciato dal Messaggero, quella bambina. Una bambina che, però, da una decina d'anni, dopo una vita trascorsa nel Ferrarese, non c'è più. Ma quell'appello non è comunque caduto nel vuoto e qualche giorno fa l'ultimo eroe della Raf, il 104enne Paddy Hemingway, nella sua casa di Dublino ha potuto abbracciare Lina Volpi, la figlia di Carla Fabbri, ovvero quella bambina che il 24 aprile 1945 lo condusse oltre il fronte, mettendolo in salvo.

Lina gli ha portato in dono un quadretto con alcuni piccoli resti dell'aereo che precipitò nella campagna ferrarese, recuperati dall'associazione Archeologi dell'aria. "Quando lo ha visto - ha detto Lina al Resto del Carlino di Ferrara - gli si sono illuminati gli occhi, mentre quando gli ho stretto la mano ho subito pensato che la stessa mano, 79 anni prima, aveva stretto quella di mia madre e in quel momento l'ho sentita molto vicina. Un'emozione davvero difficile da raccontare".

Lina Volpi è cresciuta con quel racconto: la storia di un aviatore straniero che, vivo per miracolo, si era presentato nella casa dove viveva la sua mamma e dove è stato accolto, rifocillato e aiutato. Così, quando ha sentito di quell'appello, molto preciso anche nelle indicazioni geografiche, per lei è stato facile collegare quella storia ai racconti della sua mamma e capire che quella bambina coraggiosa era proprio Carla Fabbri. "Paddy - ha scritto sul suo profilo Facebook esprimendo la gioia e l'emozione di questo incontro - mi ha omaggiato con il suo autografo. Il prossimo mese compirà 105 anni vissuti con grande cuore e generosità. Il popolo ferrarese deve tanto a quest'uomo e alla bimba che lo ha accompagnato alla salvezza in quel lontano 24 aprile 1945". Lina ha vissuto questa esperienza anche per lanciare un messaggio di speranza: "Non dimenticate - ha scritto ancora sui social appellandosi alle nuove generazioni - e raccontate ai vostri figli questa favola".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA