Massacrato a sprangate, gravissimo nel Reggiano

È stato massacrato a sprangate in casa sua e ridotto in fin di vita. Brutale aggressione ieri sera a Morsiano di Villa Minozzo, nell'alto Appennino Reggiano. La vittima è un 63enne - di origine spezzina, ma da una decina d'anni residente in Emilia - con problemi psichici acclarati.

L'uomo è ricoverato in condizioni critiche, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma dov'è stato portato in elisoccorso.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sulla vicenda, tutto sarebbe scaturito da una lite con i vicini di casa, padre e figlio, sospettati dell'aggressione. Al momento non ci sono stati provvedimenti di fermo o misure da parte della Procura di Reggio Emilia che ha aperto un'inchiesta per l'ipotesi di reato di lesioni gravissime.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA