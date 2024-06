Marchesini, 'atteggiamento di Urso inspiegabile e offensivo'

"Trovo inspiegabile e anche offensivo l'atteggiamento del ministro. Prima cosa perché siamo imprenditori seri e non ci va di essere trattati in questo modo.

Abbiamo fatto un'offerta, l'abbiamo rinnovata e messa a punto su richiesta del ministero e non abbiamo ricevuto nessuna risposta ufficiale. Le risposte le abbiamo lette sui giornali. Non capisco, bastava dire che la nostra offerta non era economicamente conveniente". Lo ha detto all'ANSA Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria, in merito alle parole del ministro delle Imprese Adolfo Urso su Industria italiana autobus.



