In libreria l'ascesa e il crollo dell'unicorno Bio-On

Una startup nata da un brevetto comprato alle Hawaii e capace di arrivare a capitalizzare 1,3 miliardi in Borsa, prima di vedere il proprio valore polverizzato in poche sedute nell'estate del 2019, con i libri in Tribunale e i fondatori arrestati. È la parabola estrema di Bio-On, l'azienda bolognese della bioplastica fondata da Marco Astorri e Guy Cicognani nel 2007, sbarcata a Piazza Affari nel 2014, che saltò in aria cinque anni fa sotto i colpi del fondo speculativo Quintessential di Gabriele Grego, nato a Roma e con un passato nell'esercito israeliano.

Una storia da romanzo, ma vera. Ed è questa l'intuizione alla base del libro L'unicorno, di Marco Madonia e Gianluca Rotondi ed edito da Baldini+Castoldi da oggi in libreria. I due autori sono giornalisti del Corriere di Bologna specializzati nell'economia e nella cronaca giudiziaria: per il dorso locale del Corriere della sera hanno seguito, dal 2019, la vicenda dell'ex gioiello bolognese, passato dallo status di 'unicorno', cioè una startup arrivata a capitalizzare oltre un miliardo sul mercato, alle inchieste giudiziarie e alle aste fallimentari.

Il libro racconta la parabola di Astorri e della sua creatura dalle origini alle aule del Tribunale: lo fa coi discorsi diretti del protagonista e attraverso una voce narrante fittizia, che rappresenta la sintesi di più persone che hanno partecipato, con diverso titolo, alla vicenda. I fatti narrati, però, sono reali. E non sono ancora finiti: il processo è ancora in corso, mentre Bio-On è stata rilevata dalla piemontese Maip per 20 milioni dopo sette aste andate deserte. Astorri non ha rinunciato al sogno della plastica pulita: "Quando mi daranno ragione, potrò anche morire - dice nel libro -. Non ho fretta, so aspettare. Gli uomini a volte diventano ciò che credono di essere. A me è successo". Gli autori presenteranno il loro libro il 24 giugno a Roma alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo (alle 18.30) e il 25 a Bologna in Salaborsa (alle 18).





