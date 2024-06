In Emilia-Romagna differenziata al 77,2% nel 2023

Nel 2023 in Emilia-Romagna la raccolta differenziata dei rifiuti ha raggiunto il 77,2%, in crescita di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

A inizio mandato, la differenziazione era al 73,4%. La provincia di Reggio Emilia è quella che differenzia di più: ha raggiunto l'83,3%, seguita da Forlì-Cesena (81,7%) e Parma (79,6%). In fondo alla classifica sono presenti le province di Bologna (73,6%), Piacenza (73%) e Rimini (68,8%). Tra i capoluoghi di provincia in cima all'elenco c'è Ferrara (87,9%) e in fondo Rimini (65,8%), con Bologna al 72,9%. Sono 143 i Comuni che hanno differenziato almeno l'80% dei rifiuti e 34 di questi hanno oltrepassato la soglia del 90%. All'interno di questi calcoli non è presente la quota di rifiuti alluvionati nell'ambito degli eventi di maggio 2023.

Soddisfatta la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega all'ambiente Irene Priolo: "Il dato ci colloca come regione leader a livello nazionale e ci avviciniamo all'obiettivo dell'80% nel 2025". Priolo poi sottolinea il contributo dei cittadini e del mondo produttivo: "Proprio a quest'ambito - commenta la vicepresidente - si è rivolto il primo bando promosso dalla Regione per dare attuazione concreta ai principi dell'economia circolare e accompagnare in modo concreto la transizione verso un nuovo modello di sviluppo, basato sul superamento del concetto di fine vita della materia: sono state presentate 75 richieste di contributo, è in corso la valutazione, attendiamo gli esiti".



