Valentina Benfenati in concerto domani al Bologna Festival

Domani, mercoledì 19 giugno alle 21, il Chiostro della Basilica di Santo Stefano a Bologna ospita il terzo appuntamento di Talenti, parte della rassegna Pianofortissmo & Talenti, promossa da Bologna Festival assieme a Inedita nell'ambito di Bologna Estate. Nata nel 1996 nel capoluogo emiliano, a ventidue anni Valentina Benfenati è diventata primo violino di spalla dell'Orchestra Luigi Cherubini di Riccardo Muti, ruolo che ha da poco lasciato per il ricambio naturale dei componenti di quella compagine giovanile.

Figlia d'arte, suo padre è la spalla dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, sua madre insegnante di violino, Valentina Benfenati torna a suonare nella sua città, come solista, proponendo un ricercato programma francese, insieme al pianista Leonardo Pierdomenico.

Accanto ad un capolavoro della letteratura cameristica come la Sonata in la maggiore di César Franck, spiccano le pagine delle sorelle Boulanger, Nadia e Lili, di raro ascolto nelle sale italiane. Primo brano in programma, Soleils couchants di Nadia Boulanger (celebrata maestra di tre generazioni di musicisti). Gershwin, Bernstein, Piazzolla e il jazzista Herbie Hancock sono solo alcuni dei frequentatori della cosiddetta boulangerie (panetteria), la scuola di composizione di Nadia Boulanger. Seguiranno poi Due pezzi per violino e pianoforte di Lili Boulanger, la prima Sonata di Gabriel Fauré, insegnante di Nadia e di Lili, e la Sonata in la maggiore di César Franck, padre della musica da camera francese, anche lui stimato didatta. Capolavoro della letteratura cameristica, scritto per il violinista Eugène Ysaÿe, sin dalla prima esecuzione questa sonata per violino e pianoforte affascinò molti, primo fra tutti, Marcel Proust che ne trasse ispirazione per la sua Recherche du temps perdu.



