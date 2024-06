Su Lepida tv conferenze dedicate a Francesco Arcangeli

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte, di Franceesco Arcangeli, Bologna rende omaggio allo storico dell'arte con 'Tramando', una serie di iniziative della Pinacoteca nazionale di Bologna e Mambo-Museo d'Arte Moderna di Bologna, a cura di Lorenzo Baldi e Maria Luisa Pacelli.

Tra queste, un ciclo di conferenze, all'Aula Gnudi della Pinacoteca, che saranno riprese dalle telecamere di Lepida TV e diffuse sulla piattaforma streaming live e on demand, all'interno della serie 'A regola d'Arte', realizzata dalla Regione in collaborazione con la Pinacoteca Nazionale Bologna per promuovere l'arte e la cultura.

La prima conferenza, tenuta dalla funzionaria storica dell'arte responsabile delle collezioni della Pinacoteca, Mirella Cavalli, è dedicata ad 'Arcangeli e la Pinacoteca nazionale di Bologna-un racconto attraverso i documenti presenti nell'archivio del museo'. La registrazione sarà trasmessa oggi, alle 17.30 sul palinsesto live di Lepida TV: https://www.lepida.tv/lepidatv-live.

La seconda conferenza, che si terrà il 19 giugno sempre nell'Aula Gnudi della Pinacoteca nazionale di Bologna, è intitolata 'Uno sguardo sulla pittura e sulla grafica dell'Ottocento bolognese nelle collezioni della Pinacoteca nazionale di Bologna' e avrà come relatori Emanuela Fiori e Alessandro Zacchi. La registrazione integrale andrà in onda su Lepida TV il 25 giugno, alle 17.30.

I video continueranno a essere disponibili on demand all'interno del contenitore 'A regola d'Arte'



