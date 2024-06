Oltre 70mila presenze in tre giorni al Wmf di Bologna

Oltre 70mila persone hanno partecipato in tre giorni al Wmf - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione AI, Tech & Digital.

La tre giorni, ideata e organizzata da Search On Media Group, per la prima volta a Bologna dopo che le precedenti manifestazioni si erano tenute a Rimini, ha fatto segnare il proprio record di visitatori e si è confermata epicentro globale di opportunità e sviluppo futuro.

Nei tanti appuntamenti si è parlato di big tech, brand, startup, professionisti, Onp e innovatori, ha riunito 700 espositori e sponsor, più di 1.000 speaker, oltre 130 rappresentanti istituzionali e più di 3.000 startup.

"Anno dopo anno - spiega il fondatore e Ceo Cosmano Lombardo - il Wmf opera sempre più come piattaforma globale di incontro, scambio e costruzione del futuro. È uno strumento e un'opportunità di cui c'è richiesta a livello internazionale e il successo record di questa edizione lo dimostra. Sono moltissimi gli attori che durante la costruzione dell'evento ci hanno chiesto opportunità di confronto con mercati e soggetti altrimenti difficili da raggiungere. Insieme a ognuno di loro abbiamo lavorato per costruire una piattaforma che mettesse in connessione davvero il mondo intero, creando nuove sinergie a ogni latitudine" e conclude "è stato chiaramente un grande investimento per noi come Search On, sia in termini di impegno e risorse, che in termini economici, ma siamo contenti di aver mantenuto la manifestazione qui in Italia, nel nostro Paese, portandola ad essere snodo cruciale e globale di innovazione per la tre giorni. Ci auguriamo che questa edizione da record sia l'inizio di un percorso sempre più condiviso e collettivo".





