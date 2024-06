Al carcere della Dozza con il rugby si recuperano i detenuti

Sono quasi 300 i detenuti del carcere di Bologna che in questi ultimi dieci anni hanno indossato la maglia del Giallo Dozza, squadra di rugby nata nel 2014 all'interno della casa circondariale, che milita - caso unico in Italia - nel campionato nazionale di serie C. La società Giallo Dozza Bologna Rugby A.s.d. ha anche vinto il bando Sport di tutti - "Carceri", iniziativa promossa dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che ha l'obiettivo per 18 mesi di supportare le realtà sportive e gli enti del Terzo settore nella promozione della salute, del benessere e del recupero dei detenuti, dell'inclusione sociale, attraverso l'attività sportiva.

"Siamo assegnatari di questo bando grazie alla rete che si è creata attorno al Giallo Dozza, fuori e all'interno del carcere.

Siamo molto felici perché è fondamentale per andare avanti", ha sottolineato questa mattina in conferenza stampa nella sede di Illumia, partner del progetto, il presidente della squadra Matteo Carassiti.

"In questi anni dentro il carcere sono entrate decine di squadre di persone libere che si sono venute a confrontare con i giocatori detenuti - racconta - Molti di loro prima non avevano mai visto una palla ovale e si sono messi in gioco con 4 allenamenti settimanali sul campo e teorici". Anche alla Dozza, si vive "il terzo tempo" che contraddistingue il rugby, con un momento conviviale dopo la partita insieme alla squadra avversaria. L'obiettivo è insegnare il rispetto delle regole, la lealtà, la solidarietà, il fair play.

Tra i dati spicca quello delle recidive tra i detenuti-atleti della squadra, al di sotto del 5%: "Una percentuale minima - conferma Carassiti - contro quella drammatica della media nazionale del 62%". All'interno delle iniziative del progetto ministeriale, s'inserisce il Memorial Marco Gardenghi, già presidente dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, recentemente scomparso, innamorato del rugby. L'evento, con la partecipazione della squadra Giallo Dozza, è organizzato per il prossimo autunno dall'Ungp Emilia-Romagna e nazionale, l'Odg, l'Aser, l'Unione stampa sportiva italiana e Confcommercio Ascom Bologna.



