Parigi 2024: Salis, non vediamo l'ora che comincino le Olimpiadi

"Siamo quasi in partenza, ormai manca davvero poco. Ci stiamo preparando con dei risultati incredibili, l'ultimo in ordine di tempo i campionati europei di atletica, quindi una squadra che sta andando sulla strada giusta. Non vediamo l'ora che inizino le Olimpiadi perché veniamo da quella di Tokyo, dove l'Italia ha fatto meravigliare il mondo". Lo ha detto Silvia Salis, vicepresidente del Coni, parlando dell'avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi.

"L'Italia ha una grandissima tradizione, come comitato olimpico, di investire su tutti gli sport, anche quelli considerati meno tradizionali o che hanno un numero di praticanti non elevato - ha detto Salis, a Bologna per la presentazione del nuovo Piano triennale sullo sport 2024-2026 della Regione Emilia-Romagna - Questa è la chiave del nostro successo, altri Paesi non lo fanno e preferiscono concentrarsi su determinati sport più praticati nelle loro culture. Noi abbiamo scelto un'altra strada che sta pagando, soprattutto come aumento dei praticanti, ma anche come medagliere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA