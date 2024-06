Esce di strada con l'auto, morta 35enne nel Bolognese

Incidente mortale, sabato 15 giugno sera intorno alle 22, in via San Salvatore a Medicina, nel Bolognese. A perdere la vita, a quanto si è appreso, una 35enne la cui auto è uscita di strada, per cause ancora al vaglio per poi andare a sbattere contro il muro di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Poche ore prima, verso le 19, e sempre a Medicina sulla Trasversale di Pianura che collega la cittadina con Budrio due auto, per cause ancora da accertare, sono volate fuori dalla carreggiata finendo la loro corsa sui prati a lato della strada.

Nel sinistro che ha coinvolto una Bmw nera e una Kia rossa sono rimaste ferite due persone. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118 intervenuti con 2 ambulanze e l'elisoccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA