Il console onorario di Israele, Carrai: 'Denuncio imam di Bologna'

"Nella giornata di lunedì procederò a denunciare per istigazione all'odio razziale, all'omicidio e al terrorismo l'Imam di Bologna Zulfiqar Khan il quale nel corso di un sermone oltre ad appellare come pedofili ed assassini gli israeliani ha testualmente detto che vanno ammazzati tutti uno per uno, senza differenza tra anziani o bambini comprese le donne incinta". E' quanto scrive, in una nota, Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. Alla nota è allegato un video de 'il Giornale' con le immagini e le parole pronunciate dall'imam. "Credo - aggiunge - che in Italia non ci sia spazio per queste posizioni, né dal punto di vista etico, né da quello giuridico".

Quindi, prosegue Carrai nella nota, "invierò inoltre una lettera al Presidente della Repubblica in quanto garante della Costituzione, affinché intervenga contro queste derive razziste che non trovano spazio nel nostro Paese e nella sua Costituzione. Stessa missiva - conclude - sarà inviata al sindaco di Bologna, sul cui territorio viene permesso impunemente di pronunciare queste farneticazioni".



