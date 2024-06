Bologna Fc e Bimbo Tu insieme per un pic nic al Dall'Ara

Bologna FC 1909 e Bimbo Tu ancora insieme, questa volta per un pic nic sul prato dello stadio Renato Dall'Ara. Una serata magica, con 1200 persone che hanno cenato sull'erba e festeggiato il club rossoblù reduce dalla qalificazione in Champions, senza dimenticare la solidarietà.

Gli incassi della cena sono destinati ad un importante obiettivo: la ristrutturazione di due stanze di Osservazione Breve Intensiva pediatrica e i lavori in due stanze di degenza della Pediatria dell'Ospedale Maggiore, dedicate in particolare a pazienti con disturbi psicopatologici.

Non è la prima volta che il club e Bimbo Tu scendono insieme in campo. Già nel 2019, infatti, avevano organizzato un'iniziativa allo Stadio Dall'Ara dal titolo "Tutti in Piedi per Nicole", dedicato alla giovane tifosa Nicole Perera, prematuramente scomparsa l'inverno dello stesso anno a causa di un tumore cerebrale.

"Il piacere di una sera d'estate, il campo protagonista di una gloriosa stagione ed il futuro dei nostri bambini come unico obiettivo: questo è lo spirito che ci ha guidato nell'organizzare 'Bologna tifa per i bambini', un evento dedicato alla nostra città ed ai suoi ineguagliabili tifosi", dice Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu.

"Da anni, il Bologna e Bimbo Tu lavorano insieme con impegno e passione per portare avanti iniziative benefiche a sostegno dei bambini e delle loro famiglie. Il picnic sul campo dello Stadio dall'Ara, casa del Bologna, è un'iniziativa senza precedenti aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a una causa nobile, dimostrando il proprio amore per il Bologna e il desiderio di fare la differenza nella vita dei più piccoli", dichiara Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna.

"Bologna tifa per i bambini ci vede al fianco di Bimbo Tu e del Bologna fin dalle origini: in questi anni abbiamo raggiunto, insieme, numerosi obiettivi molto importanti a favore delle pediatrie bolognesi", sottolinea Andrea Rizzoli, Presidente di Bcc Felsinea.



