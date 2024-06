Along the Border, le foto di Chiara Fabbro sui diritti umani

Dal 20 giugno al 20 luglio gli spazi espositivi di Palazzo Rasponi, a Ravenna, ospitano la mostra dal titolo 'Along the Border' di Chiara Fabbro, giovane fotografa documentarista italiana, ora residente a Londra, che ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali.

Il suo lavoro sui diritti umani l'ha portata negli edifici abbandonati dei Balcani dove i migranti restano bloccati nel tentativo di raggiungere l'Europa; nei sobborghi di Kuala Lumpur, in Malesia, dove coloro che sono fuggiti da conflitti e persecuzioni vivono in un limbo; sulle spiagge delle Isole Canarie, meta di migliaia di persone che ogni anno affrontano le acque dell'oceano Atlantico in quello che è probabilmente il viaggio di migrazione più pericoloso del pianeta. In questa mostra Chiara Fabbro documenta quanto accade ancora oggi lungo la rotta Balcanica a migliaia di migranti che cercano di raggiungere l'Europa: i respingimenti collettivi e a catena, le condizioni di vita delle persone, i drammatici racconti di un tragitto fitto di pericoli.

L'esposizione, che si apre in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, si pone come approfondimento all'interno del Festival delle Culture, su come stia cambiando la tutela dei diritti umani lungo i confini orientali dell'Unione Europea.





