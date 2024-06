Tassisti manifestano a Bologna contro le nuove licenze

BOLOGNA, 14 GIU - Alcune centinaia di autisti di taxi hanno manifestato questa mattina a Bologna in una giornata di sciopero per protestare contro un recente bando pubblicato dal Comune che prevede l'emissione di 72 nuove licenze, ad un prezzo (150.000 euro, cifra che potrà scendere fino a 90.000 euro grazie a una serie di scontistiche e di incentivi) ritenuto troppo basso dai tassisti. L'agitazione è stata indetta da varie sigle che hanno proclamato un blocco di 12 ore, dalle 8 alle 20. Durante il corteo, partito dalla zona del Parco Nord per raggiungere via Indipendenza e via Rizzoli, in pieno centro storico, sono stati suonati clacson e accesi alcuni fumogeni.

'Tu attendi il taxi, perché i tassisti devono attendere il Comune di Bologna' si leggeva su uno dei volantini che gli autisti hanno distribuito ai passanti, per spiegare le ragioni della manifestazione. Oltre alla questione delle nuove licenze, per le quali la protesta riguarda il prezzo ritenuto troppo basso ed è stato annunciato un ricorso, sul tavolo delle richieste dei tassisti ci sono anche percorsi alternativi in caso di cantieri, corsie preferenziali, adeguamento tariffario e più sicurezza di notte.

