Ravenna Festival ospita Anohni in esclusiva per l'Italia

'It's time to feel what's really happening', è tempo di sentire quanto sta davvero accadendo: è l'appello di Anohni, che ha scelto il Ravenna Festival come unica tappa italiana del tour europeo con la sua band the Johnsons. Sabato 15 giugno, alle 21 al Pala De André, proporranno brani dal nuovo album 'My Back Was a Bridge for You to Cross' accanto a canzoni del repertorio, in nome di quell'urgenza di mettersi all'ascolto di se stessi e del pianeta.

Sin dalla creazione della band nel 1998, i temi animistici ed eco-femministi sono stati al centro della ricerca di Anohni, ispirandosi a un pantheon di guide artistiche, da John Waters a Klaus Nomi, da Billie Holiday alla pionieristica attivista Marsha P. Johnson (dalla quale il nome della band ma anche il ritratto della copertina del nuovo album).

Sul palcoscenico Anohni sarà accompagnata da nove musicisti fra cui Julia Kent al violoncello, Maxim Moston al violino, il multi-strumentalista Doug Wieselman e alla chitarra Jimmy Hogarth, che è anche produttore e ha lavorato, fra gli altri, con James Blunt e Amy Winehouse. Nata nel Regno Unito e cresciuta ad Amsterdam e in California, Anohni - pseudonimo di Anohni Hegarty - si è trasferita a New York prima dei vent'anni, creando la sua band e disegnando una traiettoria unica nella musica.



