Libri: lo scudetto del Bologna nel 1964 giornata per giornata

Rivivere giornata per giornata lo scudetto del Bologna Calcio nella stagione 1963/64 festeggiato sessant'anni dopo, nei giorni dello storico traguardo della Champions League. Lo propone il libro di Gianni Marchesini, scritto con Adalberto e Alberto Bortolotti e Italo Cucci, giornalisti che da decenni seguono i rossoblù. "Bologna 1964 in Paradiso Bologna 2024 in Champions" (Gianni Marchesini Edizioni - Geo Edizioni, 176 pagine, 19,90 euro) ripercorre la storia del settimo e ultimo campionato vinto dal Bologna, quando Fulvio Bernardini e i suoi uomini trionfarono nonostante lo scandalo doping, contro l'Inter prima in Europa e nell'unico spareggio del dopoguerra.

Il libro racconta anche la morte di Dall'Ara, il presidente stroncato da un infarto in Lega il 3 giugno 1964, quattro giorni prima della vittoria sui nerazzurri, i protagonisti della squadra, le altre vittorie del Bologna, e poi il titolo 1926-27, revocato al Torino per un caso di corruzione e infine una carrellata sugli anni successivi: dopo l'ultima Coppa Italia (1974), le retrocessioni (4 in B), poi finalmente la risalita, e la soddisfazione per tutti i tifosi di rivedere il Bologna fra le grandi in Italia e in Europa.



