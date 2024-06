De Pascale, 'per le regionali posso essere una soluzione'

"Ho fatto la scelta di non commentare i rumor e questo è il contributo che posso dare. Di sicuro non sarò mai un problema, ma posso essere una soluzione".

Lo dice il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, in un'intervista al Corriere di Romagna, a proposito della sua possibile candidatura alla presidenza della Regione per il centrosinistra. Dopo le elezioni di domenica il suo nome, che da mesi è indicato nella rosa dei papabili alla successione di Bonaccini, ha ulteriormente preso quota e attualmente è quello in netto vantaggio sugli altri.

"La gestione del post alluvione da parte dei parlamentari del centrodestra - ha detto commentando l'esito del voto di europee e comunali - e la totale posizione acritica degli esponenti locali ha fatto perdere loro credibilità nei confronti dei cittadini. Quando i sindaci hanno espresso critiche, la Regione si è confrontata, dal governo invece ci hanno ricoperto di insulti. I sindaci rieletti e i candidati erano lì anche nei giorni della rabbia e sono stati premiati".

Uno dei temi più caldi della campagna elettorale (e presumibilmente anche di quella delle regionali) è quello dei rimborsi per gli alluvionati, sul quale De Pascale è stato al centro di una feroce polemica con il viceministro Galeazzo Bignami. "Il governo - ha detto - non ha dato retta a Bignami che minacciava di non destinare i rimborsi agli alluvionati. Il decreto prevede 6mila euro, ma la norma va cambiata in Parlamento. Siamo stati tutti bravi in campagna elettorale, ma 4-5 punti ce li ha regalati lui".



